El Figueres es complica la vida. A falta de dues jornades per jugar ja no té la paella pel mànec per mantenir-se a Tercera RFEF. La culpa la té la derrota d’ahir a Vilatenim contra el líder, la Pobla de Mafumet, en un partit on els homes de Moisés Hurtado van tenir les millors ocasions però no van saber materialitzar-les i els va passar el que gairebé sempre succeeix quan es perdona. Ho va aprofitar el conjunt tarragoní, que en dues arribades de perill a la segona meitat va certificar una derrota que fa que els figuerencs ja no depenguin d’ells mateixos per salvar-se.

Tres jornades sense conèixer la derrota. Aquesta era la carta de presentació d’un Figueres que rebia el líder, la Pobla de Mafumet, amb la intenció d’endur-se els tres punts i, per així, dependre d’ell mateix per aconseguir la salvació a manca de dues jornades. Sense por va sortir un Figueres que ho va estar intentant des del minut 1. Valverde, que va substituir el lesionat Ivan Vidal al minut 30, i Angel Blanco van tenir les dues úniques ocasions de gol a la primera meitat. A la represa qui va agafar la paella pel mànec va ser el líder, que va demostrar per què van primers. Òscar Sanz va veure porta només començar la segona meitat aprofitant un rebuig. Granero va tenir la rèplica, però el travesser va escupir el xut. La pilota no volia entrar. Valverde, molt actiu, va tenir l’oportunitat de posar l’empat a 1 abans que l’altre Òscar, Gómez, fes el 0-2 i certifiqués la derrota d’un Figueres que es complica la permanència a Tercera RFEF a falta de dues jornades.

Els blanc-i-blaus hauran d’estar molt atents avui al partit que enfrontarà el Valls contra el Santfeliuenc ja que una victòria dels barcelonins faria no dependre d’ell mateix al Figueres per salvar-se.