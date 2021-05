Avui el Municipal de Riudarenes acollirà el duel (12.00) entre el Girona B i el Cerdanyola del Vallès que pot deixar el conjunt d’Àxel Vizuete a un pas de la Segona RFEF. Una victòria del filial blanc-i-vermell avui suposaria la classificació per a la final per l’ascens, en la qual s’enfrontaria al vencedor del Terrassa-Sant Andreu. Ara bé, si el Terrassa arribés a la final, una victòria avui molt possiblement tindria premi avançat. Vizuete compta amb tota la plantilla disponible i encara aquesta semifinal a partit únic contra un rival que coneix bé de la primera fase de la Lliga. Els dos enfrontaments on es van veure les cares va ser a la primera fase del grup B de 3a i es van saldar amb un empat a 0 a Riudarenes i una ajustada victòria per 0-1 a terres vallesanes. «No ens volem desviar del partit ni perdre el temps en coses que no podem controlar», assegura un Vizuete que ha volgut donar «molta normalitat» als entrenaments d’aquesta setmana.