El Palafrugell haurà de jugar el play-out per baixar a OK Lliga Plata després d’empatar ahir a la pista del Taradell (4-4), amb els locals que van fer el gol de l’empat en l’últim minut. Els blanc-i-negres havien de guanyar i esperar que un dels dos rivals que tenien davant, Calafell o Igualada, no ho fessin, i això no es va produir.

De fet, els palafrugellencs necessitaven un cop de mà dels altres dos equips gironins. El Garatge Plana Girona va caure a la pista del Calafell (4-3) tot i avançar-se inicialment i tenir opcions fins al final per treure un resultat positiu. Si els de Ramon Benito i Marc Comalat -que s’han salvat- haguessin empatat, el Palafrugell hauria evitat el play-out. Menys opcions va tenir el Lloret, ja descendit, que va veure com l’Igualada li passava per sobre (8-2) i al quart d’hora de joc els locals ja dominaven per 5-0, cosa que va fer impossible la remuntada.

Els del Baix Empordà hauran de jugar ara el play-out amb un dels segons classificats d’OK Lliga Plata, que, segons sorteig, serà el Vilafranca o l’Alcobendas. L’eliminatòria, a doble partit, es disputarà el 5 i el 13 de juny.