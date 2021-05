Si el Peralada s’endú els tres punts avui (17.00) contra el Valls, tindria un peu i mig a Tercera RFEF. Els homes entrenats per Albert Carbó, que no podrà compta amb Roger Cunill, ocupen la 2a posició amb 36 punts d’aquesta segona fase de Tercera Divisió. A falta de tres partits, treuen sis punts a un Santfeliuenc que és 5è amb 30 punts i marca el llindar de les posicions de descens a Primera Catalana. Tot i que els empordanesos vencessin avui i els de Sant Feliu guanyin al Sants, no tindrien la salvació acomplida matemàticament ja que la setmana que ve han de jugar entre ells. No obstant això, si els dos equips són vencedors, només caldria un punt per certificar la 3a RFEF.