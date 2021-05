Fabio Quartararo (Yamaha) va establir ahir un nou rècord del circuit de Mugello i va sumar la quarta pole position consecutiva en ser el pilot més ràpid en la qualificació oficial per al Gran Premi d’Itàlia de MotoGP. Mentrestant, Maverick Viñales (Yamaha) sortirà des de la tretzena posició després de no poder-se classificar per la Q2. El pilot de Roses no va tenir el seu millor dia i va quedar fora en la Q1 després que en l’últim intent se n’anés de llarg en un revolt del tercer parcial, i només va poder marcar el millor temps de la repesca, on es classifiquen els dos primers. És el primer cop aquest any que Viñales queda fora de la segona classificació.

Per la seva banda, Quartararo va aturar el crono en la Q2 amb un sensacional 1:45.187, amb el qual va desbancar l’anterior rècord absolut del circuit, que havia establert al matí Francesco Bagnaia (Ducati) en marcar un 1:45.456. L’italià també va batre aquest registre en la qualificació, però només li va servir per ser segon. Qui acompanyarà a Quartararo i Bagnaia en la primera línia de la graella serà Johann Zarco (Ducati). La segona línia serà per a Aleix Espargaró, Jack Miller i Brad Binder.

Arenas sortirà penúltim

En Moto2, Albert Arenas (Boscoscuro) sortirà en 30a posició, penúltima, després de fer una mala sessió de qualificació. La pole, en la categoria mitjana, va ser per a Raúl Fernández (KTM), mentre que el més ràpid en Moto3 va ser Tatsuki Suzuki (Honda).