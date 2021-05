La tennista gironina Paula Badosa va avançar a la segona ronda del torneig de Roland Garros -segon Grand Slam de la temporada-, després d’imposar-se en el seu debut a la nord-americana Lauren Davis per 6-2 i 7-6. Així mateix, la de Begur s’enfrontarà a la següent ronda a la montenegrina Danka Kovinic.

Badosa, número 34 del món, no va posar-se nerviosa en un primer set en el qual va desarticular les dues opcions de trencament de la seva rival i en què va signar dos fantàstics jocs que li van permetre posar fi al parcial guanyant els darrers quatre.

Ja en el segon set, Badosa vaaconseguir trencar en dues ocasions el servei de la seva adversària. Tot i això, aquest set va haver de decidir-se en el «tie-break», on la de Begur va tirar la resta per a segellar la seva victòria en una hora i 42 minuts de joc.

Ara, després d’assolir el primer triomf d’aquest torneig a París, s’enfrontarà en la següent ronda a la montenegrina Danka Kovinic, qui va derrotar aquest mateix diumenge a la francesa Clara Burel 6-3 i 7-6.

Pel que fa a la resta de partits, en categoria masculina Roberto Bautista va superar la primera ronda davant l’il·licità Mario Vilella, procedent de la fase prèvia, 6-4, 6-4 i 6-2 i jugarà contra el suís Henri Laaksonen, també procedent de la fase classificatòria. Pablo Carreño, per la seva banda, va obtenir una victòria sòlida davant l’eslovac Norbert Gombos per 6-3, 6-4, 6-3, i es veurà les cares a la següent ronda amb el francès Enzo Couacaud, convidat pels organitzadors, qui va derrotar el bielorús Egor Gerasimov per 7-6, 6-4 i 6-3.