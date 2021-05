El Banyoles s’aferra a la lluita per la permanència a la Tercera RFEF després de vèncer l’Igualada amb un contundent 3-0. El conjunt de Kiku Parcerisas afrontava el matx amb les baixes de Roura, Botzi, Sala i Venzal, però amb l’aspiració ferma de fer-se amb els tres punts, conscients que es tractava, probablement, del duel més important de la temporada. Els del Pla de l’Estany van presentar un partit sòlid i a l’ofensiva, la qual cosa es va traduir en un gol matiner de Barga, que va aprofitar una passada d’Ignasi per batre el porter visitant. Després que el Banyoles obrís la llauna, l’Igualada va tenir un parell d’ocasions aïllades per igualar l’electrònic, però de res va servir amb la diana que suposava el 2-0 a favor dels locals, obra de Pimentel a les acaballes de la primera meitat. A la represa, l’Igualada va introduir canvis i va sortir a l’atac. Una rematada de Sergio Álvarez va sortir fregant el travesser. Tot i així, l’ofensiva va durar poc, ja que Barga va anotar la diana de la tranquil·litat, que acabaria sent definitiva, amb un obús a l’escaire. Amb aquesta victòria, els banyolins ja en sumen tres de consecutives i se situen de ple dins la lluita per la permanència, amb 32 punts i en quarta posició a falta de dues jornades; al camp del Valls i rebent el Santfeliuenc.