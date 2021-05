Ara fa dos dissabtes la mort de Francesc Arnau va commocionar el món del futbol. L'exporter del Barça i del Màlaga i, des de feia un any director esportiu de l'Oviedo, va perdre la vida als 45 anys a la capital asturiana. La setmana passada Arnau va ser acomiadat a la seva terra, Cogolls. El que ningú s'esperava una setmana després és que algú miraria d'aprofitar-se de la seva mort per treure'n rèdit econòmic. I ha passat. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles va rebre l'avís d'un veí del poble d'una trucada, des d'un número ocult, en què algú, en nom del club de futbol del poble, li demanava diners per organitzar un homenatge a l'exporter. El veí, exjugador de CF Les Planes, no va caure al parany i de seguida va avisar el consistori que, immediatament, va posar el cas a mans dels Mossos d’Esquadra.

«De moment tenim constància d'un cas i considero que ja és molt. Trobo lamentable que algú sigui capaç de fer una cosa així», explica Marc Puig, el regidor d’esports de les Planes. Puig revela que dissabte mateix, quan va assabentar-se de la trucada que havia rebut el veí va telefonar la comissaria dels Mossos d’Esquadra d’Olot perquè «en facin difusió i ningú no hi caigui».

Des de l'Ajuntament garrotxí i del club hi ha la intenció de fer un acte de reconeixement a Arnau, però la idea és tot just a les beceroles. «No hi ha res concret encara i, evidentment no es demanarà diners a la gent. El cost l'assumiran el club i l'Ajuntament. En cap moment la gent haurà de fer cap donatiu», subratlla el regidor. Puig no sap pas qui pot ser l’autor de l’enganyifa. «No sé qui ha tingut la idea però és lamentable. Sorprèn que hi hagi gent que vulgui aprofitar-se’n», afegeix.

Arnau va morir fa dos dissabtes a Oviedo als 45 anys. Des de la temporada passada, el garrotxí era el màxim responsable esportiu del conjunt asturià.