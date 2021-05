Ahir es va celebrar la 26a edició de la Mitja Marató del Pla de l’Estany, organitzada pel Club Natació Banyoles. Tot i les restriccions i circumstàncies portades per la covid-19, 318 corredors hi van prendre part. Molts d’aquesta estaven inscrits a l’edició del 2020, que s’hauria d’haver celebrat el passat 26 de març i que es va tornar a posposar fins ahir per evitar riscos pels corredors. A conseqüència de la pandèmia es va realitzar una sortida esglaonada segons el temps previst per cada participant i els van entregar mascaretes al final de la prova.

L’olotí Pol Espinosa i Maria Mercedes Pila, tots dos corredors de l’Isla Sport Team, van ser els guanyadors d’ahir en les categoria masculina i femenina respectivament. Espinosa, que és la segona vegada que s’erigeix vencedor, va fer un temps d’1 hora, 9 segons i 54 mil·lèsimes rebaixant gairebé tres minuts la marca que va plasmar el 2019. El podi masculí va ser completat amb Pierre Defontaine i Marc Guàrdia, tot dos atletes del Monistrol Running.

El millor atleta de la comarca del Pla de l’Estany va ser Nil Congost que va acabar quart de la classificació general. Pel que fa a Pila, la corredora va signar un temps d’1 hora, 22 minuts i 56 mil·lèsimes. El podi en categoria femenina va ser Cristina Galan, que a més a més, és la primera atleta de la comarca. L’últim esglaó del podi va ser ocupat per Maria del Carmen Paredes, atleta paralímpica de l’Hospitalet Atletisme. Els organitzadors es van mostrar satisfets per la participació i per la gran matinal atlètica que es va viure a la vora de l’Estany.