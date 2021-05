Xavi Xinxó, una de les insígnies de la UE Figueres, club on havia exercit de Secretari General durant tres dècades, va morir ahir als 75 anys. Va ser una peça imprescindible del club portant la part administrativa i social, i també va tenir un paper molt actiu per intentar evitar que Enric Flix s’emportés la Unió a Castelldefels el 2007, fent de portaveu dels petits accionistes, tot i no poder-ho evitar. Nascut a Anglesola, va crèixer a Sabadell i va acabar arrelant a l’Empordà, on hi va arribar per motius de feina.