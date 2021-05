El pilot de Sant Antoni de Vilamajor, i fincat a Girona, Àlex Palou va estar a punt ahir de fregar la glòria a la mítica cursa de les 500 milles d’Indianapolis. Després de fer una cursa impecable i liderar-la fins a la darrera volta, el català va cedir la primera posició a una llegenda com Helio Castroneves qui, amb la victòria d’ahir, ja suma quatre en el seu palmarès. Amb aquesta segona plaça, Palou suma quaranta punts que el fan avançar Scott Dixon, qui va finalitzar dissetè, i així ser primer a la classificació general de la Indy Car.

Més de cent-mil espectadors a les grades. Ahir, Indianapolis celebrava la 105a edició de la famosa cursa de les 500 milles. Entre el reguitzell de pilots que tenien ahir l’honor de córrer aquesta mítica prova i escoltar la cridòria dels aficionats, després d’un any difícil per la pandèmia, s’hi trobava Àlex Palou. No arribava a la cita com un més, sinó que ho feia amb l’objectiu de vèncer la carrera i passar a la història de l’automobilisme.

En una prova més pausada que les anterior -només un pilot va abandonar quan s’havia transcorregut mitja cursa- Palou va decidir anar a per allò que volia des del principi. En aquest moment, el pilot català, que sortia sisè des de la graella, ja sabia què era liderar la cursa. Fins la volta 119 va córrer tranquil, a partir d’aquell moment, i fins al final, se les veuria amb un Castroneve que l’avançaria a la darrera volta. Amb aquest resultat, Palou puja a la primera posició de la classificació general aconseguint el millor resultat d’un espanyol en la història de les 500 Milles.