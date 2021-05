El Peralada va sumar tres punts molt importants per assolir l’objectiu de la permanència a la nova categoria 3a RFEF. Els xampanyers van superar el Valls per 2-1, i d’aquesta manera segellen matemàticament la salvació. Els de l’Alt Empordà van avançar-se amb dos gols en els primers cinc minuts, però el Valls no va abaixar els braços i, gràcies a un gol de penal just abans del descans, va retallar distàncies.

El partit va començar molt bé per als de Carbó. Casanova va avançar els locals aprofitant una pilota llarga i rematant amb un xut creuat a porteria. Tres minuts després, Ortiz va ser el més llest de la classe, i va posar el segon gol dels xampanyers. El conjunt de Peralada va gaudir de més ocasions per ampliar distàncies, però va ser el bloc vallenc el que va retallar distàncies. Gómez no va errar el penal a favor i va marcar el 2-1 al minut 37.

En la represa, els dos equips van gaudir de més ocasions, tot i que ambdós no van ser capaços de fer moure el marcador, que va acabar amb el 2-1 final.