El francès Fabio Quartararo, l’australià Remy Gardner i l’italià Dennis Foggia es van adjudicar la victòria al Gran Premi d’Itàlia de motociclisme, on el gironí Maverick Viñales va acabar en vuitena posició. Una cursa marcada per la tragèdia en saber-se poc després d’acabar la prova de Moto3 la defunció del pilot suís Jason Dupasquier fruit de la brutal caiguda que havia patit dissabte. El jove pilot, de 19 anys, es va accidentar durant l’última volta de la segona classificació i dos pilots van arribar a envestir-lo.

Quartararo va aconseguir una inapel·lable victòria en MotoGP que li permet incrementar el seu avantatge al capdavant de la classificació del mundial de 34 punts respecte Zarco. El pilot de Yamaha va trigar quatre voltes a posar-se primer per a sentenciar literalment la cursa i després d’ell va haver-hi nombroses escaramusses i contratemps que es van resoldre amb la segona posició del portuguès Miguel Oliveira i l’espanyol Joan Mir tercer, encara que instants després una doble decisió de Direcció de Carrera li va llevar al portuguès i després li va retornar la segona posició, per excedir tant ell com l’espanyol els límits del circuit en el cinquè revolt del traçat. En la volta inicial Marc Márquez queia en tocar-se amb el sud-africà Brad Binder, com poc després també l’italià Francesco «Pecco» Bagnaia quan era líder de la carrera i intentava frenar Quartararo. Un objectiu, aquest de frenar l’italià, que va assumir amb la caiguda de Bagnaia el també francès Zarco, però a penes va aguantar dues voltes, fins a la quarta, els ímpetus d’un cada vegada més sòlid líder del campionat. Pel que fa el gironí Maverick Viñales, va acabar en vuitena posició.

Albert Arenas abandona

El gironí Albert Arenas, que va sortir des de la 26a posició de la graella, no va poder sumar cap punt als sis que reflecteix la classificació general del Mundial de Moto2. El campió de Moto3 de la temporada passada va caure a nou voltes per a la finalització de la cursa. L’australià Remy Gardner va superar per escassament catorze mil·lèsimes el seu company d’equip, l’espanyol Raúl Fernández, qui va ser líder de la carrera de Moto2 pràcticament des de la primera fins a l’última volta -Gardner va sumar la seva primera victòria de la temporada i amb això va augmentar el seu avantatge en la classificació provisional del mundial del punt que tenia sobre el mateix Fernández fins als sis de diferència actuals.

El nord-americà Joe Roberts, que es va barallar fins a l’últim metre per la tercera posició del podi amb l’italià Marco Bezzecchi -els van separar a penes 17 mil·lèsimes de segon-, però va perdre la batalla en excedir els límits del circuit en l’última volta.

Per últim, Dennis Foggia, al volant d’un autèntic avió, va superar tots els seus rivals sobre la línia d’arribada de Moto3 malgrat el beneficiós que els revolts resulten en la llarga recta de meta de Mugello per a les motos més petites del campionat.

Al costat de Foggia, en el podi, van acabar l’espanyol Jaume Masiá i l’hispanoargentí Gabriel Rodrigo. L’espanyol Pedro Acosta es va haver de conformar amb la vuitena plaça després de perdre un lloc per penalització en sobrepassar els límits del circuit en una de les voltes finals de la cursa al circuit de Mugello.