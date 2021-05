El davanter argentí Sergio 'Kun' Agüero jugarà al FC Barcelona les pròximes dues temporades, fins a l'estiu de 2023, després de quedar lliure del Manchester City i arribar a un acord amb el club blaugrana, on coincidiria, si renova, amb el seu amic i compatriota Leo Messi.

"El FC Barcelona i Sergio 'Kun' Agüero han arribat a un acord per a la seva incorporació al Club a partir de l'1 de juliol, una vegada acabat el seu contracte amb el Manchester City. Signarà contracte fins a la finalització de la temporada 2022/23 i tindrà una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros", ha anunciat el club.

Agüero, que aquest dimecres compleix 33 anys, va arribar el diumenge a Barcelona i aquest dilluns ja signarà contracte, a les 6 de la tarda, i serà presentat, a partir de les 7, abans de volar cap a l'Argentina per integrar-se a la concentració de la selecció per a les Eliminatòries de classificació per al Mundial.

"Arriba al Barça per a continuar fent el que està acostumat a fer: marcar", ha destacat el Barça, que qualifica a l'argentí de "golejador incansable" per la seva trajectòria a l'Argentina, en l'Atlètic de Madrid i sobretot al Manchester City, amb qui finalitza contracte el 30 de juny.

El 'Kun' arriba lliure al FC Barcelona, perquè signarà un contracte que començarà a partir de l'1 de juliol, i tanca així una etapa de 10 anys al City, després de perdre la final de la Lliga de Campions aquest dissabte davant el Chelsea però amb gairebé 400 partits disputats, 260 gols marcats i 15 títols guanyats.