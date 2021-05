Dues patinades en només unes hores de diferència van deixar Espanya sense representació femenina als Jocs de Tòquio en la modalitat 3x3 de bàsquet, que s’estrenarà aquest estiu en una cita olímpica. Tenia al seu davant fins a dues oportunitats l’equip que dirigeix la figuerenca Anna Junyer, però no se’n va sortir. Patacades contra els Estats Units i també amb el Japó, que el van condemnar al quart lloc del preolímpic. El primer que es quedava sense el bitllet.

A un quart de quatre de la tarda se celebrava l’últim partit dels quarts de final i Espanya no va fallar. Victòria contra Austràlia (14-12) i els Jocs una mica més a prop. Espanya necessitava arribar a la final o, com a mínim, guanyar el partit pel tercer i quart lloc, però no se’n va sortir. A les semifinals va caure amb claredat amb els Estats Units (21-13). I al vespre, la patacada forta. Semblava que tenia la situació força controlada contra el Japó, que acabaria empatant a 18 aprofitant un forat a la defensa. El triple a la desesperada no va entrar i les nipones van acabar guanyant sent més efectives sota cistella: 18-20. S’acaba així la participació d’Espanya al Preolímpic, sense protagonisme de la gironina Georgina Bahí ni de l’ex de l’Uni Helena Oma.