L'argentí Sergio «Kun» Agüero arriba per fi al Barcelona en un fitxatge que durant anys va semblar condemnat a produir-se, encara que se'l veurà de blaugrana a punt de complir 33 anys, amb el genoll tocat i amb només sis gols anotats en la temporada que acaba de tancar amb el City.

El davanter ja va sonar per ser blaugrana quan va sortir de l’Atlètic de Madrid, l’estiu del 2011, però el llavors intractable Barça de Pep Guardiola es va quedar amb el xilè Alexis Sánchez en comptes de l’argentí. Agüero va canviar Madrid per Manchester i no es va equivocar perquè es va convertir en una llegenda del City durant la dècada que va estar al club anglès: 15 títols i 260 gols que el converteixen en el màxim artiller de l’entitat.

Malgrat aquests números, Agüero aterra al Camp Nou en el pitjor moment de la seva carrera. Així s’entén d’un jugador que està a punt de celebrar els 33 anys i que acumula un munt de partits a les cames. El seu genoll esquerre, operat el mes de juny del 2020 i que només li ha permès jugar 20 partits aquesta temporada, preocupa al Barcelona. Per això, abans de signar es va sotmetre ahir a una completa revisió mèdica, just abans que s’anunciés la seva incorporació. Els metges no es van oposar al seu fitxatge, que, si surt bé, podria fer oblidar la falta d’un 9 i de passada ajudar a convèncer Leo Messi per quedar-se ja que el seu contracte acaba el 30 de juny i la seva continuïtat encara no està assegurada.

Arriba lliure a partir del primer de juliol, quan acaba el seu contrate amb el City. Per tant, ha sortit a cost zero. La millor notícia per un Barça que no està per rascar-se massa la butxaca. Signa per dues temporades (fins al 30 de juny del 2023) i la seva clàusula s’eleva fins als 100 milions d’euros. És el primer fitxatge que tanca Joan Laporta en la seva nova era com a president. El proper anunci arribarà avui mateix. Serà el del central Èric Garcia, també procedent del City.

«Estic molt content. Li vull donar les gràcies al president Laporta i a tots els que han fet possible això. Intentaré donar el millor de mi mateix pel bé del club i de l’equip per guanyar coses importants. És una alegria immensa perquè per a mi sempre, i de ben menut, el Barcelona l’he considerat el millor equip del món i sobretot perquè hi ha en Leo», va dir Agüero, que va parlar també del futur de Messi. «És clar que esperem jugar junts, és clar. Feia temps que negociava amb el Barça i després el que passi amb ell seran decisions seves. Seria un orgull i també un plaer poder compartir vestidor. Crec que es quedarà i si ho fa intentarem donar el millor de nosaltres».

D’altra banda, el Barça va comunicar al Betis que abonarà els 9 milions d’euros necessaris per fer-se amb la totalitat dels drets del defensa Emerson de Souza, que va fitxar en propietat amb el conjunt andalús el mes de gener del 2019. De 22 anys, va arrribar procedent de l’Atlético Mineiro i s’ha passat dues temporades al Betis, on ha jugat 79 partits i ha fet cinc gols. El Barça tenia un acord contractual per el qual podia fer efectiva una opció de compra al llarg de tres anys, cosa que finalment exercirà. Avui arribarà Eric Garcia (City).