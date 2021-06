La fusió dels tres clubs de futbol del municipi donarà peu a partir de la temporada que ve a una nova entitat: el CF Sant Feliu de Guíxols, capaç d’agrupar l’històric Guíxols, el Vilartagues i l’Escola de futbol. Les as semblees de socis de les tres entitats ja ho han aprovat, així com també l’escut. Laia Bodro, que fins ara era la màxima responsable del Guíxols, es perfila com a presidenta del nou club.

Després de mesos de negociacions entre les tres entitats, el passat divendres 14 de maig es va firmar un acord entre les directives dels tres clubs per presentar davant dels socis, i que aquests aprovessin la fusió, un projecte que va quedar aturat l’any passat a causa de la pandèmia.

Un dels punts que es van tancar en aquest acord va ser la participació dels socis en la tria del nom i l’escut de la nova entitat, deixant els colors blau, grana i taronja (procedents dels tres equips) com els oficials del nou club. Els socis, per tant, van respondre a la pregunta de si estaven d’acord que la fusió tirés endavant i van escollir el nom del nou projecte, d’entre dues opcions, «CF Guíxols» i «CF Sant Feliu de Guíxols», així com les idees preliminars d’escuts.

La nova junta estarà formada per tres membres de l’AD Guíxols i tres del Vilartagues CF. Els integrants de l’Escola han decidit fer un pas al cos tat i, per tant, no formaran part de la nova directiva. De totes maneres, continuen formant part dels grups de treball de la nova entitat i continuaran tenint veu i vot en la configuració i funcionament del nou club. Guíxols, Vilartagues i Escola de Futbol es mostren contents de l’acord històric aconseguit aquest cap de setmana i que culmina la feina feta durant els últims anys per arribar a unir les tres entitats en una de sola. Fins ara Guíxols i Vilartagues no tenien futbol base, que es concentrava a l’Escola.