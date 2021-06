El president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Franco, ha anunciat aquest dimarts al Congrés que l'organisme declararà professional el futbol femení de màxima categoria el pròxim dia 15.

"El nostre compromís amb la igualtat en l'àmbit esportiu es concretarà en una fita històrica. He volgut que sigui en la meva primera compareixença en seu parlamentària i davant aquesta cambra, on els anunciï solemnement que el pròxim 15 de juny el Consell Superior d'Esports declararà professional el futbol femení de màxima categoria", ha dit.

Franco ha assenyalat que espera "comptar amb el suport unànime de tot l'estament esportiu i polític, perquè avançar en matèria d'igualtat és un benefici global per a la societat en el seu conjunt, és símptoma de bona salut democràtica i de polítiques públiques orientades a crear societats més lliures i justes".

"És un repte de totes i tots, i el Consell Superior d'Esports el liderarà", ha afegit després d'insistir en el compromís del govern per la igualtat en l'àmbit esportiu, amb mesures també econòmiques com multiplicar per 10 l'assignació pressupostària per a aquesta matèria respecte a l'any anterior.

En la seva primera intervenció a la comissió de Cultura i Esport, dos mesos després de la seva presa de possessió, Franco ha destacat les polítiques públiques esportives per acabar amb la manca d'oportunitats que pateixen les dones esportistes, tècniques, gestores i directives, així com la iniciativa del CSD de dissenyar un protocol de prevenció i detecció de l'assetjament i abús sexual i la creació d'un Observatori d'Igualtat en l'Esport.

També ha enumerat els cinc pilars en els quals es basa la primera estratègia d'igualtat del CSD, que són la promoció de la pràctica esportiva en igualtat; l'increment del nombre d'entrenadores, tècniques i jutgesses; l'augment de la presència de la dona en llocs de lideratge en organitzacions esportives; la prevenció de la violència contra les dones i l'ús del llenguatge inclusiu i comunicació en clau de gènere.

Franco ha parlat de les reformes normatives que escometrà el Govern i ha ressaltat que la futura llei de l'esport, que renovarà la de 1990, contindrà preceptes per assegurar la igualtat efectiva entre homes i dones, amb "especial recalcament en alguna situació sagnant com la desprotecció que sofreixen les dones esportistes embarassades".

"No romandrem indiferents davant el desemparament històric de les dones esportistes, som especialment sensibles a la seva situació de vulnerabilitat i no donarem ni un pas enrere. Esport i igualtat seran far de referència en tota la legislatura", ha indicat després d'anunciar que la llei lluitarà contra qualsevol tipus de discriminació que afecti els drets del col·lectiu LGTBI, "com a reconeixement expressa una societat plural i de respecte a la diversitat".