El FC Barcelona ha anunciat aquest dimarts el fitxatge del defensa Eric Garcia, procedent del Manchester City anglès i que signa per a les pròximes cinc temporades, fins al 30 de juny del 2026, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros.

El central català, que Luis Enrique Martínez ha convocat per jugar l'Eurocopa 2020, torna al club on es va criar futbolísticament des del 2008 fins al 2017, any en el qual se'n va anar a la Premier League per jugar amb el conjunt 'citizen'.

Ara, Eric Garcia arriba a can Barça lliure després d'acabar el seu contracte el 30 de juny i es converteix en el segon reforç blaugrana per a la pròxima campanya després del davanter argentí Sergio 'Kun' Agüero.