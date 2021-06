El defensa Èric Garcia es converteix en el segon fitxatge del Barcelona, després que dilluns es tanqués la incorporació de l’argentí Sergio Agüero. El català, de només 20 anys, torna al club on es va formar des que hi va entrar el 2008. S’hi va passar gairebé una dècada abans del 2017, quan va marxar al Manchester City, on ha guanyat tres Copes de la Lliga, una Supercopa i l’última Premier League. Com a blaugrana ha sigut capità de tots els equips dels que n’ha format part. Convocat per Luis Enrique per disputar l’Eurocopa, el central ha disputat set partits amb la selecció espanyola absoluta.

Èric Garcia va explicar que «l’experiència» a Manchester ha sigut «molt positiva» tot i que «mai hi ha un mal moment per venir al Barça». Es compleix així el seu «somni», el de «tornar» a casa seva. Això és el que va manifestar durant la seva presentació, ahir al migdia. «Que em comparin amb Piqué òbviament a tothom li agrada, però jo estic començant la meva carrera i ell és i ha estat el millor central dels últims deu anys. Compartir ara vestidor amb ell és una alegria i també una exigència, perquè saps que al teu costat hi ha el millor», va afirmar.

El fitxatge s'ha produït a cost zero com el d’Agüero i suposa a més d'un alleujament econòmic una aposta de futur del club: signa per cinc temporades amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. Caldrà veure ara quin és el seu rol a partir de la propera temporada i hi tindrà molt a dir la continuïtat o no del tècnic, Ronald Koeman. No es va mullar Laporta ahir sobre el futur de l’entrenador: «No ho puc contestar encara, però les converses van bé. Se sabrà aviat», va dir.