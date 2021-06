Carlo Ancelotti va ser presentat ahir com a nou entrenador del Reial Madrid. L’entrenador va repetir la promesa que va fer en la seva primera etapa com a tècnic madridista: «Un futbol ofensiu, espectacular i intens» per aconseguir títols. «Tinc molt bon record dels dos anys que vaig passar aquí, els títols i la relació. Ho repetirem», va afirmar.