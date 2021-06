La fins ara vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament, la gironina Anna Caula (ERC), serà la nova secretària general de l’Esport. Així ho va avançar El País i es va poder confirmar des de fonts del Govern. Caula abandonarà així la Mesa per entrar a formar part de la conselleria de la Presidència, que encapçala Laura Vilagrà. Caula (Girona, 1971) és entrenadora de bàsquet, va dirigir l’Uni Girona entre 2008 i 2014, estant ella a la banqueta el 2009 que l’equip va ascendir a la Lliga Femenina, categoria de la qual no se n’ha mogut. Caula és directiva de l’Uni des que va abandonar la banqueta, i diputada des de fa tres legislatures. També hi havia estat portaveu d’ERC. El març de 2021 va ser escollida vicepresidenta primera de la Mesa. Caula va ser la número 3 a la llista per Girona. L’altre membre d’ERC a la Mesa ara mateix és Ruben Wagensberg, que n’és secretari. ERC proposarà els propers dies el nom d’una diputada per rellevar Caula a la Mesa.

Caula va aprofitar que ahir hi havia sessió plenària per acomiadar-se del Parlament. L’encara diputada republicana havia assumit l’àrea específica d’Esports les darreres legislatures al grup parlamentari, i ara fa el pas «per dur al Govern la seva trajectòria esportiva».»Tanco una etapa al Parlament, amb moments molt difícils marcats per la repressió, i amb moments també molt bons; i agraeixo la feina als companys i la confiança per seguir aportant a l’esport femení i de base, ara des del Govern», ha afirmat l’exentrenadora de l’Uni, segons el comunicat del seu partit.Fins al nomenament, Caula mantindrà l’acta i les funcions com a vicepresidenta primera de la cambra. La direcció del grup d’ERC ja ha contactat amb els grups parlamentaris que la van votar per traslladar-los la decisió i per revalidar els suports quan s’hagi d’escollir una nova vicepresidència, previsiblement al proper ple.

Caula relleva a la Secretaria General de l’Esport a Gerard Figueras, que ocupava el càrrec des de 2016. Girona torna a tenir protagonisme en aquest òrgan perquè abans de Figueras havia estat dirigit per Ivan Tibau, un altre gironí, i com Caula, exesportista, en el seu cas, havia jugat a hoquei al màxim nivell.