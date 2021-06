La Federació Espanyola ha fet públics avui la composició dels dos grups de la nova categoria 1a RFEF. En aquest sentit, en comptes de l'esperada composició nord-sud, al final s'ha optat per una agrupació diferent. D'aquesta manera el Llagostera queda aparellat amb Sabadell, Barça B, Nàstic, Cornellà, Andorra, Atlètic Balears, Castelló, Vila-real B, Alcoià, Albacete, Reial Madrid B, UCAM Múrcia, Linense, Algesires, San Fernando, Sanluqueño, Linares, Betis B i Sevilla Atlètic. Sens dubte, un grup temible, amb tres descendits de Segona A (Sabadell, Castelló i Albacete), sisi equips que van jugar la fase d'ascens (Andorra, Barça B, UCAM, Algesires, Madrid B i Linares) i d'altres clubs potents com el Nàstic, l'Alcoià o els filials de Sevilla i Betis. A l'espera de més dades sobre la nova categoria, la idea és que els dos primers de cada grup ascendeixin a Segona A i que els segons, tercers, quarts i cinquen disputin un play-off per repartir-se les altres dues places. Els darrers cinc baixarien a 2a RFEF.