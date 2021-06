Paula Badosa prossegueix imparable la seva marxa a Roland Garros, on ahir va classificar-se per a la tercera ronda després de derrotar Danka Kovinic per 6-2 i 6-0 en 52 minuts. La tennista gironina, de 23 anys, jugarà per un lloc a vuitens de final, la ronda que va aconseguir l’any passat, contra la romanesa Ana Bogdan, que es va beneficiar de la retirada de la japonesa Naomi Osaka, número 2 del rànquing, per problemes psicològics i després haver-se negat a acudir a les rodes de premsa oficials.

Badosa prossegueix la seva lluna de mel amb Roland Garros, torneig que va guanyar en la categoria júnior el 2015, un triomf que va obrir un període de depressió en el seu joc que va acabar l’any passat, quan va tornar a renéixer sobre la terra batuda francesa. Ja és la cap de sèrie número 33 i admetia després del partit que «aquest és l’any de fer el salt».