La derrota contra l’Amorebieta (0-1) en la final del play-off d’ascens a Segona A va deixar el Badajoz a Primera RFEF i sense premi. Sí que farà el salt de categoria, tanmateix, un dels millors jugadors del conjunt extremeny, Àlex Corredera. El migcampista de Sant Joan de les Abadesses va ser anunciat ahir com el primer fitxatge del Tenerife per la temporada 2021-22. Corredera signa un contracte de tres anys amb el conjunt canar (fins el 2024).

Corredera explicava ahir ,en les seves primeres declaracions com a nou jugador del Tenerife que es troba «en un bon moment per fer el pas» de jugar a Segona A. Format al planter del Barça i amb passat als filials del Deportivo de la Corunya, Almeria i València, a més a més del primer equip del Múrcia, Corredera va debutar a Segona A amb l’Almeria (2017-18). Ho va fer de la mà de Lluís Miquel Ramis, amb qui ara es retroba a Tenerife. El director esportiu dels canaris, Juan Carlos Cordero, va explicar que estaven seguint Corredera des de feia un parells d’anys i que es tracta d’un jugador «de gran talent» a qui veu actuant al mig del camp tant «a la posició de 8 com de 10».