La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) ja ha rebut la confirmació que per a la temporada que ve disposarà de tres places a l’Eurolliga. Una, la del campió de Lliga, el Perfumerías Avenida, és directa a la fase de grups; les altres dues, que corresponen a l’Spar Girona, com a campió de Copa, i al València, per haver quedat subcampió de Lliga, s’hauran de ratificar en una eliminatòria prèvia. La del València ja es pot donar per segur que hi passarà, mentre que des de Fontajau aquesta setmana estan intentant que la FIBA els ho confirmi, tot i que pràcticament donen per fet que els caldrà superar aquesta ronda preliminar. De fet la FEB els ha comunicat que Espanya era quarta en el rànquing internacional i, si és a així, l’Uni no tindrà cap més remei que fer la prèvia.

Disputar aquesta ronda per accedir a l’Eurolliga no li vindrà de nou a l’equip gironí, que aquesta temporada ja va haver de passar per aquest tràmit. En aquella ocasió va quedar emparellat amb el Sepsi hongarès, a qui va superar amb comoditat (76-54) a Izmit (Turquia) perquè la FIBA va anul·lar l’eliminatòria d’anada i tornada i la va situar a partit únic i en pista neutral pels efectes del coronavirus. Pocs dies després d’aquell partit, Èric Surís va ser destituït, rellevat per un Alfred Julbe que ha acabat renovant i que seguirà a la banqueta. Amb ell l’Uni va acabar arribant als quarts de final de la màxima competició continental (les va eliminar el Perfumerías Avenida), i va guanyar la Copa de la Reina, títol gràcies al qual poden tenir l’opció de repetir a l’Eurolliga. A més Espanya tindrà un lloc més, gràcies al bon paper internacional del València, campió de l’Eurocup i finalista de Lliga i Copa.

Tot i que des de Fontajau ja donen per pràcticament fet que hauran de passar la prèvia, aquesta setmana s’han fet gestions per obtenir la confirmació definitiva des de la FIBA. L’Spar contempla que el sorteig de la prèvia i dels grups es farà a mitjans agost. Caldrà veure també, en funció de com avança la pandèmia, quin format de competició escull la Federació Internacional. L’any passat la fase de grups es va fer en dues concentracions -bombolla (una d’elles a Fontajau) i la prèvia, en camp neutral.