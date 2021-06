El Campionat del Món de MotoGP s’atura aquesta setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya. Els millors pilots del món del motociclisme es repten a Montmeló al GP Monster Energy, un traçat ineludible any rere any, en una de les temporades més ajustades i disputades dels últims temps.

La prova catalana serà la setena de l’any, amb Fabio Quartararo (Yamaha) liderant el Mundial amb autoritat. El francès s’està postulant com el pilot més sòlid de l’any. Tres victòries avalen la seva primera posició en la classificació de MotoGP amb 105 punts. Per darrere, el persegueixen Johan Zarco i Pecco Bagnaia, tots dos amb Ducati, mentre que Maverick Viñales és sisè amb 64 punts. Més lluny encara es troba Marc Márquez, amb 16, i a qui les lesions no estan deixant rendir. En Moto2, Albert Arenas és 24è a la general.

Avui ja començarà a haver-hi moviment al circuit amb un repte entre els pilots de MotoGP i MotoE, mentre que a la tarda hi haurà les conferències de premsa de presentació del Gran Premi. Per divendres i dissabte quedaran els entrenaments, i la cursa serà diumenge.