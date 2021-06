El Bàsquet Girona dona impuls a partir d'aquesta setmana al seu equip de 3x3. Presentat ara fa un any a Platja d'Aro, la pandèmia va provocar que només pogués jugar un torneig, i ara l'expectativa és que amb la pandèmia a la baixa, es pugui completar una temporada molt més ambiciosa. Amb Jaume Comas, que també és el seleccionador espanyol, d'entrenador, el Girona té com a jugadors Xavi Guirao, Nacho Martín, Sergi Pino, Sergio De la Fuente i la novetat d'Edgar San Epifanio. Àlex Llorca segueix a la plantilla, però està lesionat i no se sap quan podrà tornar a la pista.

El proper diumenge 6 de juny el Pavelló de La Plana i la Plaça de La Plana de Badalona seran els escenaris de la 1a prova oficial del Circuit 3x3 de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) en la seva quarta edició, punt de partida del Girona aquesta temporada. Aquesta jornada inaugural es desenvoluparà entre les 9h i les 20h. La 4a edició farà la seva 2a parada de la temporada a Sant Feliu de Guíxols el proper dissabte 26 de juny i agafaran el relleu les ciutats d'Igualada (3 de juliol) i Balaguer (11 de juliol). Els gironins s'han marcat també el repte de competir al Circuit Herbalife, a nivell espanyol, i intentar disputar proves internacionals del circuit FIBA.

La presentació s'ha fet aquest matí a Girona, a la pista exterior del carrer Roberto Bolaño, a tocar de Fontajau. Els jugadors han explicat que el format dels partits de 3x3 és molt atractiu. Els partits són de només 10 minuts (si abans cap equip no ha arribat als 21 punts anotats), les posessions, de 12 segons, i els tirs de dos valen un punt i els triples, dos. És una modalitat molt "dinàmica" que cada estiu guanya adeptes i molts jugadors professionals s'hi animen a practicar-la.