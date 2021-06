S’ha acabat el culebrot i tots els dubtes s’han esvaït de cop. Ronald Koeman continuarà al capdavant del primer equip del Barça la temporada vinent. Després de la reunió de la junta directiva blaugrana, el president Joan Laporta va comparèixer davant dels mitjans de comunicació per anunciar-ho. Es posa així el punt i final a uns dies ben moguts, amb trobades entre totes les parts implicades i rumors que apuntaven en totes les direccions: la seva continuïtat o també la sortida del neerlandès.

Laporta i el seu equip de treball es van trobar ahir a les oficines del Camp Nou per tractar diversos temes. Un d’ells, el futur a la banqueta. Després d’aquesta trobada es va ratificar Koeman, que seguirà, com a mínim, aquesta temporada vinent al capdavant de l’equip. «Després d’aquest període de reflexió que ens hem pres tots plegats amb Ronald Koeman, el vicepresident, Rafa Yuste, i jo, us volem anunciar que hem acordat que donarem continuïtat al contracte en vigor que té. Estic molt satisfet perquè les converses han donat els seus fruits», va declarar Laporta. Aquests últims dies, diverses informacions asseguraven que Koeman fins i tot tindria un curs més opcional, fins el 30 de juny del 2023, sempre i quan es complissin una sèrie d’objectius durant els propers mesos. Deia Laporta també que «si haguéssim volgut liquidar el seu contracte ho hauríem fet. Crec que amb això, la figura de Koeman surt reforçada i hem aprofundit en la nostra relació».

El retorn de Jordi Cruyff

D’altra banda també es va fer oficial ahir que ordi Cruyff, fill de Johan Cruyff i exjugador del Barcelona la dècada dels noranta, és el nou reforç per a la secretaria tècnica del nou projecte de Joan Laporta després de signar el seu contracte a les oficines del club. En aquesta nova etapa, es convertirà en assessor a l’àrea de futbol a partir del primer d'agost i així estarà a les ordres del secretari tècnic Ramon Planes i de Mateu Alemany, el director de futbol des que Laporta va guanyar les eleccions. «És una persona amb trajectòria i experiència que ens pot aportar molt a la secretaria tècnica. Torna a casa, el que ha sigut molt emotiu», deia de Cruyff el president.