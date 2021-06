De mica en mica es comença a posar llum enmig de la molta foscor que encara envolta la 1a RFEF. Els equips que conformen la nova categoria, la tercera estatal, van reunir-se ahir amb els dirigents de la Federació Espanyola a Las Rozas en una trobada que va servir per definir els grups i el format de competició. Resten encara molts clarobscurs per resoldre, sobretot en matèria econòmica on tan sols ha trascendit que cada club haurà de posar un aval de 100.000 euros per participar a la categoria. La votació sobre la composició dels dos grups va enquadrar el Llagostera al segon, temible, on se les haurà amb catalans, valencians, andalusos i el filial del Madrid, entre d’altres. Un grup que fa basarda amb tres equips baixats de Segona A com Sabadell, Castelló i Albacete i sis que han fet el play-off per pujar-hi com Barça B, Andorra, UCAM Múrcia, Linares, Algesires i Reial Madrid Castella.

«Poca cosa més sabem del que ha transcendit. Està tot força a l'aire, sobretot l'aspecte econòmic», explicava Isabel Tarragó, presidenta del Llagostera, només sortir de la reunió on va assistir-hi amb el director esportiu, Èdgar Alsina. Tarragó sí que té clar que els clubs haurien de rebre algun ingrés més, sobretot en forma de patrocinis i drets televisius. «S’ha d’acabar de concretar tot això. Esperem que sigui un bon ingrés perquè si no, serà complicat. D'aquí un mes se sabran més coses. De moment sí que sabem que no hi haurà ajuda per la seguretat social», explicava. La presidenta llagosterenca es resignava al dibuix geogràfic fet per dividir els dos grups. «Hem votat l’altre (nord-sud), però ha guanyat aquest per molt poc. Ens hi haurem d’adaptar». Pel que fa al format de la competició, també va quedar definit. Així, el primer de cada grup pujarà directe a Segona A mentre que els segons, tercers, quarts i cinquens disputaran un play-off creuat en format semifinals i final del qual en sortiran els altres dos equips que ascendiran a la Lliga Smartbank. Els cinc últims baixaran a 2a RFEF.

El Llagostera, o el nom que tindrà quan s'acabi concretant el trasllat a l'Estartit, sí que sap que haurà d'adaptar una mica el Municipal de l'Estartit per jugar a la categoria. Aquesta primera temporada, la Federació exigeix una lluminària mínima (600 lux) que el club haurà d'instal·lar a l'estadi. El terreny de joc de l'Estartit és de gesa artificial, superfície que pel curs 2021-22 es podrà fer servir però que amb vistes al segon any, s'haurà de substituir per gespa natural. També per la segona temporada, a més a més, l'estadi haurà de tenir una capacitat de 4.000 espectadors. El trasllat a l’Estartit està pendent que venci el termini sobre l’exposició pública de l’explotació dels drets de l‘estadi (finals de mes) i que el club en sigui el guanyador.

Esportivament, el central Diego González no continuarà.