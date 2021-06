Ramon Benito continuarà al capdavant de la direcció esportiva del Girona CH després que totes dues parts hagin arribat a un acord per renovar la seva relació per a la propera temporada. No només forma pas del cos tècnic del primer equip fent tàndem amb Marc Comalat, sinó que també coordina esportivament parlant tots els equips de base i els sèniors masculí i femení, tots dos a la màxima categoria estatal.

Conjunts que han aconseguit la permanència en una temporada complexa marcada pels estralls originiats per la pandèmia del coronavirus. El Garatge Plana Girona, a més, ha sigut capaç de classificar-se per la Copa del Rei que es jugarà la setmana vinent, del 10 al 13 de juny a La Corunya. A més, el cap de setmana següent participarà a la WS Europe Cup a Andorra. Els quarts de final, contra el Calafell el dia 18.

De la seva banda, el Garatge Plana Girona femení es va quedar a les portes de la Copa de a Reina, però va salvar la categoria i ara inicia un nou cicle. Benito treballa per incorporar noves jugadores i també renovar el seu cos tècnic un cop es van confirmar les baixes d’Andreu Graupera i Óscar Pastor.

La base també viu un moment dolç. Quatre dels equips de l’entitat han arribat als Campionats de Catalunya. Es el cas de l’aleví A, l’infantil A, el Fem 15 i el Fem 17. A tot això se li ha de sumar l’ascens de l’equip de Segona Catalana femení, mentre que el masculí, de la mateixa categoria, també té al seu abast pujar de divisió.