La capitana del Barcelona Vicky Losada ha anunciat que aquesta serà la seva "última temporada al club" i que vol "ser feliç jugant al futbol" després de 16 temporades en l'entitat blaugrana, a la qual va arribar quan només tenia 14 anys.

"Sé que sóc afortunada d'estar aquí asseguda acomiadant-me de la que sempre serà la meva casa. Vull donar les gràcies al club pel tracte que ha tingut amb mi, respectant-me i comprenent-me", ha dit entre llàgrimes Losada, que ha estat acompanyada per la resta de la plantilla, el cos tècnic, el vicepresident esportiu Rafael Yuste i el directiu responsable del futbol femení, Xavier Puig.

🔊 @losada_vicky: "Esta será mi última temporada en el Club. Todo lo que he vivido de azulgrana me ha hecho la persona más feliz del mundo" pic.twitter.com/gL7tfwp45X — CAMP🏆🏆🏆ONES (@FCBfemeni) 4 de junio de 2021

Losada, la segona jugadora amb més partits jugats en la història del Barcelona, ha admès que aquest adéu "ha estat la decisió més difícil" de la seva "carrera", però que l'ha "meditat durant molts mesos", en els que ha pensat "com seguir" en el club.

"Però haig de ser realista i una ha de saber quan acaba un cicle. Vull ser feliç i gaudir del futbol, i el futbol no és només el que es veu els diumenges", ha dit la migcampista, que aquest curs no ha comptat amb els minuts desitjats per part de Lluís Cortés.

A les seves companyes d'equip els ha dit que "juntes" han aconseguit "ser eternes" i ha explicat que "la Champions" era la seva "espineta després de la final de Budapest" i haver aixecat el trofeu a Göteborg aquest curs "és el millor final possible" per a la seva trajectòria al Barcelona. "Ha estat una temporada històrica amb el triplet", ha sentenciat.

En el seu discurs de comiat també ha volgut citar l'exentrenador del Barcelona Xavi Llorens, qui estava entre el públic: "Va ser qui va confiar en mi quan era una nena i li dec moltíssim".