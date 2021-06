El Bàsquet Girona manté la seva aposta pel 3x3. Mentre a Fontajau ja fa dies que planifiquen la segona temporada a la LEB Or del primer equip professional, el que forma aquesta revolucionària disciplina tot just es prepara per un estiu ple de cites d’interès. Demà, a Badalona, hi arrenca el circuit català i allà hi serà l’equip gironí, amb Jaume Comas d’entrenador, i una plantilla formada per Nacho Martín, Sergi Pino, Sergio de la Fuente, Xavi Guirao i Javi Vega, que ja hi eren l’any passat quan es va formar, més el fitxatge d’Edgar San Epifanio, jugador de l’Hospitalet de LEB Plata, fill del mític Epi. Álex Llorca continua de baixa.

El 3x3 és una modalitat que cada dia té més adeptes i molts jugadors professionals, un cop tanquen la temporada, aprofiten les vacances d’estiu per llençar-s’hi de cap. La setmana passada la selecció espanyola femenina es va quedar a les portes dels Jocs Olímpics després de perdre els dos partits clau contra els EUA i Japó. En categoria masculina el 3x3 també està a gran nivell, i el Bàsquet Girona és qui més aporta a la selecció, amb Comas de responsable tècnic i Pino, Llorca, Martín i De la Fuente entre els convocats per preparar a València el preeuropeu d’Israel. Els partits duren només 10 minuts, i s’acaben si abans algun dels dos equips arriba a 21 punts. Les posessions són de 12 segons i les cistelles valen un punt o dos (si és des de la línia de triple».

Tot i que la secció de 3x3 del Girona es va crear ara fa un any, la pandèmia va impedir que es pogués complir el calendari previst i amb prou feines van jugar un torneig a París. Ara l’escenari és diferent i compten poder combinar durant els propers mesos el circuit català, el torneig Herbalife, a nivell espanyol, i els campionats internacionals FIBA. L’objectiu més ambiciós seria arribar al World Tour, segons va explicar ahir Sergi Pino, que també fixa la mirada en els Jocs de París de 2024, on aspira a ser-hi la selecció espanyola.

«Tenim moltes ganes de començar, estem en un club on es treballa bé i en Marc (Gasol) ens dona molt suport. Volem portar el nom de Girona el més lluny possible», va destacar Xavi Guirao en la presentació de la temporada. Nacho Martín, per la seva banda, admetia que «el primer any no ha servit de gaire i ara volem començar des de zero i anar creixent com a equip. Quants més tornejos guanyem, més opcions tindrem de disputar circuits més potents». El català té proves a Badalona (demà), Balaguer, Torelló i Igualada. A Sant Feliu (26 de juny) no hi seran perquè coincideix amb el preeuropeu. El calendari internacional s’està tancant.