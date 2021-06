Paula Badosa va remuntar un duríssim partit contra la romanesa Ana Bogdan, que va tenir una pilota de partit, per acabar imposant-se 2-6, 7-6 (4) i 6-4 en 2 hores i 51 minuts i accedir d’aquesta manera per segona vegada consecutiva als vuitens de final de Roland Garros.

Als seus 23 anys, la tennista de Begur es va imposar en un dels partits més durs de la seva carrera davant la 102 del rànquing, de 28 anys, que va desplegar un joc molt per sobre d’aquest nivell. Bogdan va superar la primera ronda després de guanyar a una jugadora rescatada de la fase prèvia i no haver de jugar la segona, ja que es va beneficiar de la retirada de la japonesa Naomi Osaka, amb problemes psicològics.Badosa va aprendre a sobreviure davant una rival forta, que va efectuar un enorme partit, sòlida des del fons de la pista, ràpida de cames per arribar a totes les boles, el que va acabar per posar a Badosa contra les cordes.

Així se li va escapar fàcil la primera mànega i en la segona, més igualada, va tenir moments de tensió, va remar a contra corrent i va haver d’aixecar una pilota de partit en l’onzè joc per forçar el de desempat, en què es va imposar.

En el tercer els nervis van ser constants i també les alternatives, tot i que finalment va ser la gironina la que es va fer amb el partit, en un gran exercici de supervivència. La seva rival per un lloc a quarts, els primers que jugaria en un Grand Slam, serà la txeca Marketa Vondrusova, vintena favorita, que va vèncer a l’eslovena Polona Hercog per 6-3 i 6-3.