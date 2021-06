La selecció espanyola femenina de bàsquet continua preparant l’Eurobasket i avui s’enfronta a Bèlgica (20.00, Teledeporte) en un partit on l’equip de Lucas Mondelo seguirà mesurant el seu estat de forma. La base de l’Uni Laia Flores ja no està en dinàmica de la selecció després de ser descartada pel tècnic. Sí que hi són la gironina Queralt Casas i la base de l’Spar Girona Laia Palau.

Palau va ser dijous la gran protagonista de la victòria d’Espanya davant Nigèria (61-52): aquest partit va servir-li per arribar a una fita mai vist en la història del bàsquet espanyol, arribar a les 300 internacionalitats. Una gesta que serveix per posar en valor el paper clau de la capitana en els èxits aconseguits per la selecció al llarg de les dues últimes dècades.

«Vaig entrar en la convocatòria de dotze jugadores de forma inesperada. Recordo que em van posar amb Amaya Valdemoro a l’habitació», rememorava ahir Palau sobre el seu primer campionat al Mundial de la Xina 2002 en un reportatge publicat per la Federació Espanyola en el qual repassava la seva trajectòria internacional: «No penso que porto 300 internacionalitats amb la selecció perquè això a mi no m’ajuda per entrenar ni em fa millor. Simplement, he de fer-ho igual», va assegurar.

Palau també deixava clar que «tinc molt present el moment en què vaig aconseguir la meva primera medalla (el bronze en l’Eurobasket 2003) que, a més, ens donava el pas als Jocs d’Atenes 2004. L’arribada a la cerimònia d’aquells Jocs és un moment inesborrable», prosseguia la base

La jugadora de l’Uni també va dir que «el 2013, amb l’inici de l’era Lucas Mondelo, es va produir un canvi generacional important. L’or d’aquell Eurobasket de França va suposar la primera vegada en què Espanya va dir sí, que podia estar a dalt», analitza. Des d’aquell 2013, Espanya no ha baixat de podi en els set grans campionats disputats. I aquest estiu té nous reptes: l’Eurobasket de València i els Jocs de Tòquio.