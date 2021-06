Xavi Hernández, excapità del Barcelona i actual entrenador de l'Al Sadd de Qatar, ha admès que ha tingut ofertes del club blaugrana durant els últims anys però que "no era el moment".

"El que vingui ja vindrà, es valorarà i decidirem. Ens han arribat coses anys enrere, però no era el moment. Va venir el Barça i no era el moment. No hi ha pressa", ha dit el tècnic egarenc en una entrevista a 'La Vanguardia'.

I ha insistit: "Per sort o per desgràcia li he dit dues vegades no al Barcelona, per circumstàncies diferents, familiars, professionals, contractuals… I dir que no és molt difícil perquè soc culer, però no era el moment".

A més, s'ha referit a l'episodi que va viure quan va aterrar a Barcelona fa unes setmanes en un moment en el qual es dubtava de la continuïtat de Koeman. "Aterro a Barcelona, m'esperen a l'aeroport i la gent quan arribo m'envia missatges."

"Però no t'han dit res? Doncs no, primer perquè hi ha un entrenador que és Koeman, al qual cal respectar, i després perquè jo no tinc cap pressa", ha considerat Xavi Hernández.

Així, ha confirmat que el seu futur de moment és a Qatar després de renovar per dos anys amb l'Al Sadd.

"Estem molt a gust i oberts a d'altres ofertes de clubs però amb calma. La meva prioritat ara és la família i no sento la necessitat d'anar-me'n. Estic bé com estic", ha aclarit l'entrenador.