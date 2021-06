El CEB Girona es va classificar ahir per a la semifinals de la Copa Catalunya (batejada com el Campionat d’Espanya de Primera). L’equip de Marc Serra va dominar sempre, però si bé a la primera part es va veure un partit prou igualat (38-32 al descans), a partir del tercer quart l’equip gironí el va trencar. Un bàsquet d’Aniol posava el màxim avantatge (54-42) i ja no hi va haver més història. El CEB Girona jugarà contra qui venci avui el duel Ripollet-Ciutat Vella. En joc, l’ascens a l’EBA.