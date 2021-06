El francès Fabio Quartararo (Yamaha) va sumar la seva cinquena pole position de la temporada en ser el més ràpid en la segona qualificació del Gran Premi de Catalunya de MotoGP en el circuit de Barcelona, per davant de les Ducati de l’australià Jack Miller i el francès Johann Zarco. Per la seva banda, Maverick Viñales (Yamaha) sortirà des de la segona línia de la graella després de marcar el sisè millor temps. El pilot de Roses, que va marcar un temps d’1:39.157, va tornar a ser superat pel seu company d’equip, Quartararo, que sembla que s’adapta millor a les condicions de la Yamaha. De fet, el francès i líder del Mundial de MotoGP va aconseguir un nou rècord amb un registre d’1:38.853.

Jack Miller i Pol Espargaró (Honda) van ser els pilots repescats de la Q1, on Marc Márquez (Honda) va marcar el tercer millor temps i es va quedar fora de la Q2. En l’última volta llançada de la primera qualificació, el de Cervera, va seguir l’estela de Jack Miller per poder marcar una bona volta. Igual que ho va fer el seu company d’equip, Pol Espargaró, qui li va acabar prenent aquesta segona posició en la Q1 per només onze mil·lèsimes.

Just començar la segona qualificació ja es va produir el primer contratemps, quan l’italià Valentino Rossi se n’anava per terra en el revolt quatre. Gairebé en el mateix moment, el seu company d’equip, Franco Morbidelli, se situava primer, però l’alegria li va durar ben poc. Poc després, Quartararo va marcar el primer 1:38 de la sessió per superar en quatre dècimes Morbidelli.

Rossi va poder tornar a boxes per continuar la sessió amb la segona moto, tot i que la seva situació no va millorar massa, ja que era desè en aquell moment. Per la seva banda, Miller se n’anava per terra en la corba tres quan era segon i ja no tenia temps per defensar la posició, tot i que tampoc li va fer falta.

Arenas, 21è en Moto2

El pilot gironí Albert Arenas (Boscoscuro) sortirà des de la posició número 21 en la categoria de Moto2 després de no poder classificar-se, un altre cop, per la Q2. La pole la va fer Remy Gardner (Kalex), mentre que en Moto3 serà Gabriel Rodrigo (Honda) qui sortirà primer.