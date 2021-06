Fins al darrer minut no està tot dat i beneit. Una diana quan ja s’olorava el final, i un empat sense gols, de Keumanga va donar els tres punts al Bescanó enfront el líder, el Tona. Sense cap pressió arribava l’equip entrenat per Bruno Milanesio que en el darrer partit va assegurar-se la permanència matemàtica per disputar la Primera Catalana un any més. Com si no fos prou, els bescanonins s’enfrontaven avui el líder amb l’intenció de somiar i perquè no, acabar el més amunt possible. Amb el gol de Keumanga, els blaus sumen una 26 punts, sis menys que els de Tona amb un partit pendent. Ahir, també, s’havia de disputar el duel gironí entre el Lloret i el Llagostera B però va ser ajornar per l’afectació del covid al conjunt blaugrana.