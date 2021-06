Laia Palau llueix el dorsal 9, i en el minut 9 del primer quart de l’amistós d’ahir a Còrdova entre Espanya i Bèlgica la Federació va decidir fer-li un homenatge sorpresa pels seus 300 partits amb la selecció espanyola. De cop, la seva família va saltar al parquet i li va fer entrega de l’acta del seu primer partit internacional, disputat contra el Canadà a Villagarcía de Arousa el 16 d’agost de 2002. Una nit inoblidable, per a la base de l’Spar Girona.

📹 Nos emocionaremos cada vez que lo veamos ❤️ El HOMENAJE sorpresa a la gran capitana, Laia Palau.



3️⃣0️⃣0️⃣ millones de veces GRACIAS #SelFEM 🇪🇸 #SomosEquipo pic.twitter.com/VvlPKMw9Nt — Baloncesto España (@BaloncestoESP) 5 de junio de 2021

Palau va complir 300 partits dijous contra Nigèria. En el partit davant Bèlgica d’ahir, el següent al de les seves 300 internacionalitats amb Espanya, la base va rebre un homenatge sorpresa. Es va aturar el partit i d’entrada Jorge Garbajosa, president de la FEB, va lliurar a Laia Palau al bell mig de la pista del Palau Municipal Vista Alegre de Còrdova una samarreta commemorativa pels seus 300 partits internacionals. Una fita que, fins ara, no havia aconseguit cap jugador de bàsquet espanyol ni en categoria femenina ni en la masculina. Però la sorpresa no va acabar aquí. Tot seguit, els familiars de Palau van saltar al parquet.

«En nom de tot el bàsquet espanyol, de les teves companyes passades i les actuals, entrenadors, àrbitres, però, sobretot, de totes aquestes nenes que juguen a bàsquet i que volen ser com tu i que van a començar a jugar perquè t’han vist jugar a tu, 300 milions de vegades gràcies, Laia», va comentar Garbajosa.

«Les esportistes d’elit sabem que sense la nostra família la nostra vida no seria tan agradable com ho és. I gràcies també a les meves companyes, a les d’avui i a les milions que han estat aquí, això és una cosa que hem construït entre tots. Així que, anem amb això junts fins on es pugui», va dir una emocionada Palau abans que es reprengués el joc. Espanya va guanyar per 61-58.