A falta de cinc dies per l’inici de l’Eurocopa la polèmica s’apodera de la selecció espanyola. A part dels problemes ofensius i la manca de gol d’Álvaro Morata i la cridòria de l’afició divendres en contra de Luis Enrique, ahir va sorgir-ne una nova amb la convocatòria d’Aymeric Laporte. L’exjugador de l’Athletic Club, i actualment al Manchester City, va ser qüestionat sobre si se «sentia plenament espanyol per defensar un escut una nació i un himne». La resposta del central va trigar en arribar però amb el gest de la seva cara ho va dir tot. Després d’uns segons de tensió on el silenci era el protagonista, Laporte el va trencar per dir «Quina pregunta, no? És una pregunta bastant forta. Intentaré respondre de la millor manera possible. El meu objectiu és el mateix que el d’Espanya, conquerir tot tipus de competició. Donaré el màxim de mi mateix per guanyar el que tindrem per endavant. Ningú hauria de tenir dubtes que ho donaré tot per aquesta selecció».

Laporte, criat al País Basc, va escollir fa uns anys França per sobre d’Espanya però Didier Deschamps no li va donar oportunitats i finalment ha escollit defensar els colors de ‘La Roja’. «Sóc aquí perquè he volgut i estic content de la decisió que he près».