Paula Badosa s'ha classificat aquest migdia per disputar els quarts de final del Roland Garros després d'eliminar, a vuitens, a la txeca Marketa Vondrousova, número 21 del rànquing WTA en tres sets (4-6, 6-3 i 2-6). El partit s'ha allargat gairebé fins a les dues hores, en un últim set on Badosa ha trencat el servei de la seva rival en tres ocasions, l'últim per fer el definitiu 2-6.

D'aquesta manera, la tennista de Begur ha aconseguit el seu millor resultat en un Grand Slam, ja que mai s'havia classificat per uns quarts de final. Hi va fer prop en l'edició passada del torneig parisenc on va quedar eliminada en vuitens de final per l'alemanya Laura Siegemund.

En quarts de final, Badosa es veurà les cares amb l'eslovaca Tamara Zidansek, número 85 del rànquing mundial. Zidansek ha eliminat a la romanesa Sorana Cirstea en dos sets (7-6 i 6-1).