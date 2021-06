El Girona pugnarà per l'ascens a Primera amb el Rayo Vallecano en la final del "play-off". L'equip d'Andoni Iraola ha tornat a guanyar aquesta nit al Leganés (1-2) i ha confirmat la classificació, que ja tenia ben encarrilada després del 3-0 del partit d'anada. Aquesta nit el Leganés ha sortit molt fort, en busca de la remuntada, i de seguida s'ha avançat (1-0, min. 12, Róber Ibáñez), però poc a poc el Rayo ha anat frenant la força dels locals, fins al punt que a la segona part ha aconseguit remuntar el marcador.

Primer amb l'empat, que ha arribat per un autogol de Sergio (1-1, min. 67), que ja deixava la classificació molt de cares per al Rayo, i poc després, amb la diana d'Andrés (1-2, min. 80), que rematava el partit definitivament. El Rayo, entre un gol i l'altre, ha perdut per lesió Álvaro García, que ha marxat retirat en llitera amb una fractura d'espalla, que li farà perdre la final.

Amb la classificació del Rayo, que va ser sisè, el Girona, cinquè classificat al final de la Lliga, tindrà el factor camp a favor. Això vol dir que el partit d'anada de la final es jugarà diumenge que ve a Vallecas (21h), i la tornada arribarà a Montilivi el diumenge 20 (21h).