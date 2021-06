El jugador del Barça i de la selecció espanyola Sergio Busquets va donar positiu ahir per covid-19. Això farà que el migcampista de Badia s’hagi d’aïllar uns dies, així que es perdrà el debut d’Espanya en l’Eurocopa davant Suècia el pròxim dilluns 14 de juny. Tot i que la resta d’integrants va donar negatiu en les proves PCR, la Federació va decidir que, per precaució, l’últim partit amistós dels espanyols abans de l’europeu de demà contra Lituània sigui dirigit per Luis de la Fuente, seleccionador de la sub-21, i es compti amb jugadors d’aquell combinat.