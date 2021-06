La victòria al camp del Montañesa era una resultat suficient perquè el Figueres se salvés i seguís un any més a Tercera RFEF. Depenia de si mateix, però el millor és assegurar i anar a per tot. Sense especular van sortir els homes d’Hurtado, que als 25 minuts van veure porta gràcies a Gabri Vidal. Tot i gaudir d’oportunitats per ampliar l’avantatge, van ser els locals qui van fer l’1-1 al 89. L’empat, combinat amb d’altres resultats, fa que els de Vilatenim no baixin a Primera Catalana tot i que hauran d’esperar pel recurs interposat per altres dos clubs per una suposada alineació indeguda d’un dels seus jugadors, Carles Coto. Des del Figueres, però, es transmet tranquil·litat i convenciment que la salvació és una realitat.