Amb la feina feta i amb la tranquil·litat que suposa això. Així va viatjar el Peralada fins a Sant Feliu de Llobregat per disputar el penúltim partit de la temporada i el darrer a domicili. Si els empordanesos no s’hi jugaven res, els locals tot el contrari: la permanència. Els gols van fer-se esperar i no van arribar fins a la segona meitat, després d’uns primers 45 minuts deserts d’oportunitats.

El davanter Adrià Casanova va ser l’encarregat d’obrir la llauna al minut 50; i seu va ser el tercer i definitiu un quart d’hora després. Abans però, Èric feia el 0-2 per certificar una victòria que permet als jugadors entrenats per Albert Carbó lluitar pel liderat a falta d’una jornada, enviar el Santfeliuenc a Primera Catalana; i de retruc permetre el Figueres jugar la temporada vinent a la nova Tercera RFEF.