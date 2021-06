Canvis a la banqueta del Sarrià. El club ha comunicat aquest migdia que Salva Puig no continuarà com a entrenador la propera temporada i Josep Espar serà l'encarregat de rellevar-lo. De fet, Espar havia de ser el tècnic de la temporada 2018-19, però finalment no va ocupar el càrrec seduït per una proposta que li va arribar des de Polònia. No obstant això, ha mantingut el càrrec de director esportiu durant tot aquest temps.

La junta directiva de la Unió Esportiva Sarrià comunica que Salva Puig no continuarà com a entrenador de l’equip de divisió d’honor plata la propera temporada. pic.twitter.com/EqG1tNZ7AS — Unió EsportivaSarrià (@UESarria77) 7 de junio de 2021

Salva Puig va arribar al Sarrià l'estiu de 2019 procedent del Calella. L'exjugador del Barça i del Granollers a l'Asobal va agafar l'equip en la seva estrena a Divisió d'Honor Plata i l'ha dirigit durant dues temporades, aconseguint la permanència a la categoria. "Volem agrair la professionalitat d'en Salva, ens sentim orgullosos d’haver-lo tingut defensant els nostres colors i formant part de la història de la Unió Esportiva Sarrià. Desitgem que tingui molta sort en els seus propers reptes esportius i personals, que de ben segur seran tan brillants com es mereix. Finalment, encoratgem a Josep Espar a liderar un nou projecte carregat d'èxits, treball i passió per l'handbol", ha explicat el club en un comunicat.