Després de guanyar divendres una medalla de plata en la modalitat K2 1.000, Laia Pèlachs no va poder tancar l’Europeu de piragüisme celebrat a Poznan (Polònia), amb una medalla. Juntament amb Sara Ouzande, Miriam Vega i Carolina Garcia, la porquerenca s’havia classificat per a la final, on el combinat espanyol no va tenir res a fer i va acabar en vuitena posició amb un temps d’1:37.532, a més de tres segons de les guanyadores. Les hongareses (3:34.114) es van penjar la medalla d’or, mentre que Bielorrússia i Dinamarca les van acompanyar al podi. Així, Espanya va tancar l’Europeu amb 2 de plata en la disciplina de paracanoe, una d’elles sumada per Pèlachs, juntament amb Begoña Lazcano.