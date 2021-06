Paula Badosa té entre cella i cella fer-se un lloc entre les grans. Després de guanyar el seu primer torneig WTA fa un parell de setmanes a Belgrad, ahir va tornar a superar-se i es va classificar per primer cop en la seva trajectòria esportiva per uns quarts de final d’un Grand Slam. Ho va fer després de superar Marketa Vondrosouva als vuitens del Roland Garros, eliminatòria on havia caigut en la passada edició. En un partit que es va allargar fins a les gairebé dues hores, la tennista de Begur va vèncer la txeca, número 21 del rànquing WTA i finalista a París el 2019, en tres sets (4-6, 6-3 i 2-6).

La primera mànega no va començar bé per als interessos de la gironina. La txeca va començar 3-1 i tenia el servei al seu favor, però Badosa va reaccionar ràpidament trencant-li el servei i igualant el set (3-3). Després que les dues tennistes guanyessin els seus següents serveis (4-4), Badosa va tornar a trencar-lo per posar-se 4-5. I després no va desaprofitar aquest lleuger avantatge per emportar-se el primer set (4-6). No sense patir, ja que va haver de capgirar un 40-15 en contra.

En el segon set, la txeca es va voler refer i va sortir igual d’embalada que en el primer (3-1). En aquest cas, però, la begurenca no va poder reaccionar i ja no va poder recuperar el servei que havia perdut. Així, Vondrosouva es va emportar la segona mànega (6-3) i, després d’una hora i 12 minuts, el partit s’encaminava cap al seu tercer i definitiu set. En aquest, va ser Badosa que va començar com un coet (0-3) i va trencar el servei fins a tres vegades a la seva rival. L’últim cop va ser per posar el definitiu 2-6 i emportar-se el partit i la classificació per a quarts.

En la pròxima ronda -demà- l’espera Tamara Zidansek, que ahir va derrotar la romanesa Sorana Cirstea en dos sets (7-6 i 6-1). L’eslovaca és la número 85 del rànquing mundial.