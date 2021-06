El Quart es va classificar per a les eliminatòries de quarts de final del nou torneig de Segona Catalana -on no hi ha ascensos ni descensos- després de guanyar als penals al camp del Quart. El temps reglamentari va acabar amb empat a dos després d’una diana visitant a l’últim minut per forçar la pròrroga. En els penals, el Quart va ser superior (1-4). Els quartencs, juntament amb el Can Gibert que es va classificar dissabte als penals, seran els representants gironins en aquesta ronda.